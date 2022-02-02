У центрі Луцька – аварія за участю мікроавтобуса та маршрутки

Поблизу театрального майдану, у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та маршрутки № 2. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка працюва на місці події.

Аварія сталася 2 лютого орієнтовно о 16:00.

На місці події працювали медики "швидкої". Вони надали допомогу водіям обох транспортних засобів. Водія мікроавтобуса з розсіченням голови повезли до лікарні.

Суспільне Волинь

Як розповів Суспільному водій маршрутки Олександр Тарасюк, на момент зіткнення у маршрутці було 15 пасажирів. З його слів, мікроавтобус не пропустив громадський транспорт на повороті та рухався на червоний сигнал світлофора.

Зі слів завідувачки приймального відділення Медоб’єднання Луцької тергромади Нелі Федорчук, травмованого водія мікроавтобуса оглянули лікарі, наклали шви на голові і направили на дообстеження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Як розповіла речниця управління Нацполіції Ольга Бузулук, обставини зіткнення правоохоронцям поки не відомі, їх мають з'ясувати слідчі.

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