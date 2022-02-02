Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні. МЗС вже запустило відповідну процедуру погодження її кандидатури.

Про це повідомив народний депутат Олексій гончаренко.

"Голова МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні. Наше МЗС вже запустило відповідну процедуру погодження її кандидатури", – ідеться у повідомлення.

Дмитро Кулеба зазначив, що у кожній країні є визначена процедура узгодження кандидатури посла, і після цього ухвалюється рішення.

"Ми цю процедуру запустили, і коли всю інформацію буде зібрано, ухвалюватиметься політичне рішення", – додав він.

Бріджит Брінк нині є посолкою США у Словаччині.

Раніше американське видання "Foreign Policy" з посиланням на свої джерела серед колишніх і нинішніх посадовців США повідомляло, що послинею США в Україні може стати досвідчена кадрова дипломатка Бріджит Брінк.

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