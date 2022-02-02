Кабмін погодив призначення нового очільника Київської ОДА. Хто він

На засіданні 2 лютого Кабінет міністрів України погодив призначення Олексія Кулеби на посаду голови Київської обласної держадміністрації. Ним став 38-річний перший заступник голови КМДА Віталія Кличка, який опікується здійсненням самоврядних повноважень. Про це повідомив представник Уряду у Верховній раді.

"Уряд сьогодні погодив призначення Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", – ідеться у повідомленні.

Як відомо, з січня 2021 року він обіймає посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Як відомо з відкритих джерел, Кулебі 38 років, має звання кандидата наук з державного управління.

Викладав у Міжрегіональній академії управління персоналом в Києві, займався підприємницькою діяльністю, був помічником депутата Київської міськради та радником гендиректора столичного КП "Плесо". З листопада 2009 року працює у міських органах влади.

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