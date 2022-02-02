У Сумах ДБР вилучило "чорну касу" з майже 3,5 млн грн

Ці гроші можуть бути "чорною касою" посадовців Держслужби з безпеки на транспорті.
За інформацією Теруправління ДБР у Полтаві, у ході розслідування затримали старшого державного інспектора відділу державного нагляду в Сумській області. Він вимагав гроші у автоперевізника.
ДБР Полтави
3,5 млн грн знайшли під час обшуку за місцем проживання посередника. Частина з них зберігалась у доларовому еквіваленті. За версією слідства - це так звана «чорна каса» зловмисників.
У межах досудового розслідування слідчі встановлять походження готівки та можливих співучасників протиправної схеми.
Що відомо
- За інформацією обласної прокуратури, цей старший державний інспектор вимагав 30 тисяч грн у перевізника. Інспектор обіцяв не притягувати чоловіка до відповідальності та не чинити йому перешкод у роботі. За це комерсант повинен був платити регулярну "данину
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