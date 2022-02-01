ООН: у США вдарила рекордна блискавка завдовжки 770 км

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зареєструвала рекордні за тривалістю та протяжністю блискавки. Блискавка становила завдовжки 768 км. Її зафіксували 29 квітня 2020 року над південним узбережжям США, передає Science Daily.

В ООН наголошують, що блискавка – це небезпечне явище. Тому потрібно вивчити питання захисту від електрифікованих хмар, які можуть переносити блискавки на надзвичайно великі відстані.

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