"Переспівує" вірші Шевченка та Франка. Олександр Олещук. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

Тіктокер зі Львова Олександр Олещук записує кавери на вірші українських поетів та збирає десятки тисяч лайків. Найпопулярнішим у мережі Tik Tok стало відео з віршем Тараса Шевченка покладене на музику британського співака Джорджа Майкла із пісні Careless Whisper.
Цей звук став віральним у Tik Tok, сотні інших користувачів почали знімати кумедні відео. Крім Тараса Шевченка, блогер заспівав ще вірш" Дрімають села..." Івана Франка.
Олександр Олещук записав кавер ще й на вірш Шевченка "Заповіт".
Що відомо
- Сім'я Бовцайло зі Львівщини стала зірковою у Tik Tok — блогери знімають відео, які дивляться сотні тисяч людей. Почали торік на карантині, а зараз щодня записують гумористичні скетчі. Спершу тематикою каналу була сільська романтика, згодом родина знайшла свою нішу — кажуть, найбільше аудиторії подобаються комічні побутові конфлікти, особливо "вічне" протистояння тещі та зятя.
- 55-річна Марія Бовцайло зі своєю сім'єю стали зірками соцмереж. На їх сторінку в Tik Tok підписано майже 200 тисяч людей. У своїх відеороликах вони розігрують скетчі та багато жартують.
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