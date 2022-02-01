Федеральне Бюро розслідувань США закликає спортсменів і глядачів, які їдуть на Зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні, залишити свої персональні телефони вдома і використовувати тимчасові, адже так можна буде захистити себе від потенційних кіберзагроз та крадіжки даних, передає BBC.

Національні олімпійські комітети деяких країн також радять своїм спортсменам не використовувати особисті смартфони на майбутніх Олімпійських іграх через потенційні проблеми з кібербезпекою.

Як відомо, попередження від ФБР пролунало за аналогічним попередженням від групи Citizen Lab, яка займається питаннями кібербезпеки. Мова про те, що спортсмени та гості, які їдуть до Пекіна, мають завантажити спеціальний додаток для моніторингу випадків COVID, який отримує доступ до особистих даних, а уразливість в шифруванні дозволяє третій стороні отримати доступ до документів, аудіо і файлів на смартфонах. Китай відкидає будь-які звинувачення.

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За даними Citizen Lab, паспортні дані, демографічна інформація та історія хвороби/поїздок у медичних митних формах також імовірно можуть бути викрадені.

Водночас міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив Суспільному, що для українських спортсменів "немає ніякої інформації, що не потрібно брати телефони або лептопи".

Що відомо

За останню добу в Китаї зафіксували 223 випадки захворювання коронавірусом. Зокрема, було виявлено і перший випадок захворювання новим штамом.

Вакциновані спортсмени, тренери, а також представники персоналу Олімпіади-2022, які прибудуть у Китай, зможуть без перешкод їздити громадським транспортом. Іншим ж необхідно провести три тижні на обов'язковій самоізоляції.

Перед кожним змагальним днем на Олімпіаді-2022 спортсмени та представники збірних будуть проходити тестування на коронавірус.

Востаннє США й Канада вдавалися до дипломатичного бойкоту Олімпійських ігор у 1980 році, коли їх приймала Москва. Причиною стало вторгнення військ СРСР до Афганістану. Тоді бойкот стосувався й участі збірних.

Також можливість дипломатичного бойкоту Ігор у Пекіні розглядає Японія.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) відмовилася від проведення змагань у Китаї через скандал із китайською гравчинею Пен Шуай, яка звинуватила в сексуальному насильстві колишнього віцепрем'єр-міністра Державної Ради КНР Чжана Ґаолі. На думку організації, Китай ігнорує заяву тенісисти та "цензурує" згадки про неї.

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