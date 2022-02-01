Художник-декоратор Іршанського Палацу культури Павло Гусєв зліпив зі снігу двометрову фігуру кошеняти і розфарбував її, додавши сніговому кошеняті смугастого забарвлення. Фотографіями снігової фігури почали ділитися користувачі у мережі Facebook.

Кореспондентам Суспільного Павло Гусєв розповів, що зліпив своє снігове кошеня у п'ятницю, 28 січня, біля місцевого Палацу культури, де він працює. На снігову скульптуру пішло кілька годин.

"Почав зранку і до обіду вже закінчив, – каже Павло. – Мені допомагав ще один мій колега. Самому трохи важкувато, адже перед тим, як приступити до виліплювання скульптури, треба добряче попрацювати, згрібаючи на купу сніг. А потім вже політ фантазії – починаєш обдивлятися цю купу снігу і зайве відсікаєш, а потрібне доліплюєш. Крок за кроком – так і починає вимальовуватися майбутня скульптура. Це кошеня десь метр сімдесят у висоту і метр – в ширину".

Фото: Facebook Павла Гусєва Снігова фігура кошеняти заввишки майже два метри

За освітою Павло Гусєв – майстер художньої обробки дерева, за покликанням – художник-декоратор. А от ліпленням снігових фігур захопився п’ятнадцять років тому – першу свою скульптуру зі снігу Павло зробив у 2007 році. Зараз в його доробку близько десятка різних снігових фігур.

"Любив ліпити зі снігу з дитинства. Ну, знаєте, як усі діти: йдеш надвір і ліпиш снігову бабу. Але вже тоді, пам’ятаю, намагався зробити так, аби кулі були рівненькі та гарно обтесані. Я й зараз щоразу, як ліплю, то відчуваю якийсь дитячий захват. Першу свою снігову фігуру я зробив ще в студентські часи – у 2007 році. Пам’ятаю, тоді був рік Свині за східним календарем, от я і виліпив у себе в Хорошеві, звідки я родом, снігове порося", – розповідає Павло.

Фото: Facebook Павла Гусєва Першою Павло виліпив зі снігу фігуру свині

Фото: Facebook Павла Гусєва Павло Гусєв каже, що в його колекції снігових фігур – переважно звірята

Фото: Facebook Павла Гусєва

Фото: Facebook Павла Гусєва Павло Гусєв біля однієї зі своїх снігових фігур

Потім була кількарічна перерва – ліпити не вдавалося через брак часу і життєві обставини.

"В житті були важливіші речі та й часу не вистачало, тому наступну фігуру я зліпив лише через кілька років. Далі вже в Іршанську щоразу, як зима давала достатньо снігу, старався зліпити якусь фігуру – переважно звірів, але ліпив і русалку, і замкову гору. Сніг взимку – чудовий матеріал для творчості: він і доступний, і пластичний. Можна зробити що завгодно, аби було бажання", – каже майстер.

Фото: Facebook Павла Гусєва Процес виготовлення снігової фігури

Фото: Facebook Павла Гусєва Замкова гора, збудована Павлом Гусєвим

Фото: Facebook Павла Гусєва

За авторською задумкою, кошеня спочатку мало бути просто сніговим, але в процесі з'явилася ідея додати скульптурі кольору.

"Думав робити просто зі снігу, а потім вирішив розфарбувати. Взяв чорну фарбу в балончику і, нашаровуючи її, надав кошеняті смугастого забарвлення. Дехто з людей в соцмережах називає скульптуру сірим тигреням – за моєю задумкою, це все ж кошеня, але якщо хтось бачить щось своє – я не проти. Аби людям подобалося те, що я роблю", – говорить Павло.

Фото: Facebook Павла Гусєва Майстер пофарбував своє творіння фарбою з балончика

Місцеві жителі влаштовують фотосесії біля снігового кошеняти. Найбільший інтерес та захват виявляють діти, каже скульптор.

Фото: Facebook Павла Гусєва Діти тішаться сніговими скульптурами

Фото: Facebook Павла Гусєва

Тим, хто хоче спробувати ліпити снігові фігури, Павло радить, у першу чергу, звертати увагу на прогнози погоди, бо сніг набирає вагу і стає придатним для ліплення саме за плюсової температури. А ще пропонує ліпити зі снігу гуртом – так працювати, каже, і швидше, і веселіше.

Фото: Facebook Павла Гусєва

Фото: Facebook Павла Гусєва

Фото: Facebook Павла Гусєва

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