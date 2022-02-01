Нові ціни на пакети у магазинах: що думають сумчани та екоактивісти

Пластикові пакети здорожчали - з 1 лютого магазини зобов’язані відпускати їх за ціною від двох до трьох гривень. Таким чином виконують закон, яким намагаються зменшити кількість використаного пластику. Чи згодні сумчани платити за пакети більше, чи готові взагалі відмовитися від використання пластикової тари – далі у матеріалі Суспільного.

Покупчиня Ксенія Ніколенко зазвичай ходить до магазину з екоторбинкою, говорить про здорожчання пакетів – не знала. Жінка зазначає: "Надаю перевагу екоторбинці, але так, як моя сьогоднішня покупка достатньо емоційна, була без торбинки. Взагалі, за екологію, підтримую Україну без пластику, відношусь до нього достатньо емоційно. Я за переробку".

Не планує переплачувати й покупчиня Анна Кащенко. Жінка каже: "Ні, за пакети не готова платити. Тому планую переходити на тканинні пакети. Для молочних продуктів, для сипучих продуктів їх можна використовувати, а більше і не треба".

Мова йде про здорожчання пакетів товщиною понад 50 мікрометрів - щоб скористатися пластиковою тарою тепер доведеться платити за такими розцінками:

- 2,00 грн — пакет без ручок і бічних складок;

- 2,50 грн — пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок;

- 3,00 грн — пакет з ручками та бічними складками.

Анна Мельник - PR менеджер мережі супермаркетів говорить: "Щільними пакетами, в цьому супермаркеті користуються понад пів року. Як альтернативу, пізніше плануємо завезти авоськи, овочеві торбинки. Що стосується надтонких пакетів – вони зникнуть з магазину через місяць". Натомість з'являться біорозкладні пакети, їхня ціна буде близько 1 гривні, - запевняє жінка.

Анна Мельник - PR менеджер мережі супермаркетів

Згідно з законом, надтонкі пакети, якщо їх використовують для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів, залишаться безплатний - до 2023 року.

Екоактивістка Анастасія Боярчук каже – відмовитися повністю від пакетів не планує, проте знає, як зменшити використану кількість. Дівчина говорить: "Повністю без них доволі важко, особливо, коли хочеться спонтанно піти та приготувати курку на вечерю, а в тебе немає судочка, щоб в той судочок купити курку – і ти купуєш це в пакеті. Проте часто купуєш банани, яблука, ягоди, залишаються ці пакетики, летючі одноразові маєчки.Усе сипуче можна брати у багаторазові мішечки з щільної тканини, якщо це невсипуче, то є багато сіточок".

Анастасія Боярчук - екоактивістка

Еколог Віктор Пархоменко вважає, що сумчани не мають чіткої альтернативи пластиковим пакетам. Чоловік говорить: "Менше пакетів будуть купувати, але йде ініціатива створення паперових пакетів, але тут одночасно навантаження буде на деревну промисловість і збільшиться вирубування лісів. Це теж не є вихід. Вихід найбільш корисний – це використання багаторазових сумок з тканини, які можна навіть пошити самому, є тканини, яких вистачає на багато-багато років".

Віктор Пархоменко - еколог

Наступний етап закону про заборону пластикових пакетів на сумчан чекає в березні. Тоді їх планують повністю заборонити. За їх розповсюдження підприємці у сфері роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг платитимуть штраф від 8,5 до 34 тисяч гривень. Якщо ж на безплатному розповсюдженні пластикових пакетів упіймають інший суб'єкт господарювання, штраф буде від 1700 до майже 3500 гривень.

Що відомо

З 10 грудня Сумах, як і у всій Україні, у торговельних мережах заборонено безоплатно розповсюджувати поліетиленову упаковку.

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