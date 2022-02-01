На Дніпропетровщині судитимуть шістьох підозрюваних у заволодінні бюджетними коштами на понад 4 млн грн. Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури області.

За повідомленням, у 2020 році директор товариства з обмеженою відповідальністю створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт приміщень медичних закладів та будівництво самопливного каналізаційного колектора у Кривому Розі. До складу організації входили співробітники цього підприємства: технічний директор, головний інженер, начальник відділу, головний бухгалтер та її підлегла.

Підозрювані внесли до актів виконаних робіт завідома неправдиві відомості щодо необґрунтовано завищеної вартості використаних матеріалів, внаслідок чого зайво отримали понад 4,1 млн. грн.

До суду направлено обвинувальний акт щодо директора товариства та п’ятьох його підлеглих у заволодінні бюджетними коштами, створенні та участі у злочинній організації, а також у службовому підробленні. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

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