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Відеоналіпки, удосконалені реакції та інше. Що нового у месенджері Telegam
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Відеоналіпки, удосконалені реакції та інше. Що нового у месенджері Telegam

Ярослав Лепеха
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Відеоналіпки, удосконалені реакції та інше. Що нового у месенджері Telegam АР

У новій версії месенджеру Telegram з'явилися відеоналіпки, удосконалені реакції з компактнішою анімацією та ширшим вибором емодзі, кнопка для перевірки нових реакцій та зручніша навігація між чатами. Про це повідомляється у блозі Telegram.

Оновлення вже доступні в App Store — для Google Play розробники обіцяють незабаром.

Серед нового стали анімовані наліпки – їх можна використовувати із застосунку, а також створити самому. Однак для створення таких наліпок потрібен досвід та спеціальна програма на зразок Adobe Illustrator.

Також компанія представила анімації при відправленні, які стали компактніше, а самі реакції тепер синхронізуються для відправника й одержувача – вони запускаються одночасно для всіх учасників бесіди; серед доступних реакцій п'ять нових емодзі – .

Також розробники створили швидке повернення до нещодавно відкритих чатів – досить затримати кнопку "Назад". Зокрема, було покращено якість дзвінків та оптимізовано інтерфейс мобільного застосунку.

Що відомо

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