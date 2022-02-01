Відеоналіпки, удосконалені реакції та інше. Що нового у месенджері Telegam

У новій версії месенджеру Telegram з'явилися відеоналіпки, удосконалені реакції з компактнішою анімацією та ширшим вибором емодзі, кнопка для перевірки нових реакцій та зручніша навігація між чатами. Про це повідомляється у блозі Telegram.

Оновлення вже доступні в App Store — для Google Play розробники обіцяють незабаром.

Серед нового стали анімовані наліпки – їх можна використовувати із застосунку, а також створити самому. Однак для створення таких наліпок потрібен досвід та спеціальна програма на зразок Adobe Illustrator.

Також компанія представила анімації при відправленні, які стали компактніше, а самі реакції тепер синхронізуються для відправника й одержувача – вони запускаються одночасно для всіх учасників бесіди; серед доступних реакцій п'ять нових емодзі – .

Також розробники створили швидке повернення до нещодавно відкритих чатів – досить затримати кнопку "Назад". Зокрема, було покращено якість дзвінків та оптимізовано інтерфейс мобільного застосунку.

Що відомо

Месенджер Telegram презентував дванадцяте оновлення, в якому з’явилася низка нових функцій — зокрема можливість додавати реакції до дописів, приховувати частину тексту в повідомленнях і створення QR-кодів для публічних акаунтів і каналів.

У червні 2021 року Telegram запустив для користувачів низку нових функцій та покращень. Зокрема з'явилася можливість групових відеодзвінків та демонстрації екрану.

У листопаді 2021 року Telegram повідомив про роботу над новою функцією, яка дасть змогу відключити рекламу в каналах за окрему плату.

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