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Побиття пенсіонера у Запоріжжі: обвинувачуваний ексмаршрутник не з'явився до суду
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Побиття пенсіонера у Запоріжжі: обвинувачуваний ексмаршрутник не з'явився до суду

Денис Астаф'єв Ольга Ларіонова
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Побиття пенсіонера у Запоріжжі: обвинувачуваний ексмаршрутник не з'явився до суду Постраждалий Валентин Козел. Фото: Суспільне Запоріжжя

Розгляд судової справи щодо побиття пенсіонера водієм маршрутного таксі перенесли на 24 лютого. Причина — на засідання не з’явився обвинувачений.

Про це з Комунарського районного суду Запоріжжя повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова.

За словами адвоката потерпілого Євгена Войтовича, сьогодні у Комунарському районному суді Запоріжжя мав розпочатися розгляд справи по суті.

"Сьогодні, за повідомленням сторони захисту, обвинувачений Якубович до суду не з’явився, через те, що ніби-то перебуває на заробітках у республіці Польща. Можливо, він користується тим, що санкції статті, за якою він обвинувачується, не передбачає позбавлення волі, і суд не може обрати запобіжний захід — тримання під вартою", каже він.

Постраждалий, пенсіонер Валентин Козел каже: досі не до кінця оговтався від тих подій.

"Трошки сон стабілізувався, менше сняться кошмари ночами. А так я місяць відходив, ліва щока — від брови до шиї — була синя та чорна. Не міг виходити на вулицю, мені соромно було. А взагалі, переживаю таку душевну травму, як він зі мною міг так поступити, це не зрозуміло", розповів він.

Як раніше повідомляло Суспільне, випадок стався 10 вересня на зупинці громадського транспорту, що по вулиці Чумаченка міста Запоріжжя. Пенсіонер Валентин Козел їхав на дачу святкувати день народження. 45-річний водій маршрутного таксі № 85 не пустив його до салону, виштовхав та травмував. З травмою голови чоловік був змушений звернутися до однієї з запорізьких лікарень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України “Хуліганство”. Водія маршрутки, який побив пенсіонера, звільнили. Компанію “Правекстар”, яка обслуговує міський маршрут № 85, оштрафували на 10 тисяч гривень, а угоду з нею розірвали.

За клопотанням прокурора, оголошено примусовий привід обвинуваченого на судове засідання, що заплановане на 24 лютого. А потерпілий та його адвокат готують позовну заяву щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Сума моральної становитиме щонайменше 100 тисяч гривень, розповів журналістам Суспільного Валентин Козел.

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