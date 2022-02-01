Розгляд судової справи щодо побиття пенсіонера водієм маршрутного таксі перенесли на 24 лютого. Причина — на засідання не з’явився обвинувачений.

Про це з Комунарського районного суду Запоріжжя повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ларіонова.

За словами адвоката потерпілого Євгена Войтовича, сьогодні у Комунарському районному суді Запоріжжя мав розпочатися розгляд справи по суті.

"Сьогодні, за повідомленням сторони захисту, обвинувачений Якубович до суду не з’явився, через те, що ніби-то перебуває на заробітках у республіці Польща. Можливо, він користується тим, що санкції статті, за якою він обвинувачується, не передбачає позбавлення волі, і суд не може обрати запобіжний захід — тримання під вартою", — каже він.

Постраждалий, пенсіонер Валентин Козел каже: досі не до кінця оговтався від тих подій.

"Трошки сон стабілізувався, менше сняться кошмари ночами. А так я місяць відходив, ліва щока — від брови до шиї — була синя та чорна. Не міг виходити на вулицю, мені соромно було. А взагалі, переживаю таку душевну травму, як він зі мною міг так поступити, це не зрозуміло", — розповів він.

Як раніше повідомляло Суспільне, випадок стався 10 вересня на зупинці громадського транспорту, що по вулиці Чумаченка міста Запоріжжя. Пенсіонер Валентин Козел їхав на дачу святкувати день народження. 45-річний водій маршрутного таксі № 85 не пустив його до салону, виштовхав та травмував. З травмою голови чоловік був змушений звернутися до однієї з запорізьких лікарень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального Кодексу України — “Хуліганство”. Водія маршрутки, який побив пенсіонера, звільнили. Компанію “Правекстар”, яка обслуговує міський маршрут № 85, оштрафували на 10 тисяч гривень, а угоду з нею розірвали.

За клопотанням прокурора, оголошено примусовий привід обвинуваченого на судове засідання, що заплановане на 24 лютого. А потерпілий та його адвокат готують позовну заяву щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Сума моральної становитиме щонайменше 100 тисяч гривень, розповів журналістам Суспільного Валентин Козел.

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