У Конотопському районі на Сумщині 44-річному чоловіку повідомили про підозру у розпусних діях щодо своєї доньки. Про це 1 лютого повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння вчиняв дії сексуального характеру з дівчинкою. "Коли в кімнату зайшли знайомі та, побачивши злочинні дії чоловіка, зробили йому зауваження, він сказав, що нічого страшного в цьому немає, нехай звикає", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Прокуратура направила обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Судитимуть чоловіка за ч. 2 ст. 156 КК України. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Також Суспільному прокуратура повідомила: "У зв'язку з тим, що справа стосується статевої свободи і недоторканності неповнолітніх, жодна детальна інформація про місце події, а також про затриманого та його адвоката не розголошується".

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