На Волинській митниці призначили тимчасового керівника

На посаду виконувача обов'язків начальника Волинської митниці призначили першого заступника начальника Координаційно-моніторингової митниці Миколу Татарчука, — розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

Тимчасовий керівник Волинської митниці розпочав роботу 1 лютого.

Микола Татарчук працює на постійній посаді в органах Держмитслужби. "Митник має попередній досвід роботи, на своїй посаді працює в Києві", – зазначила Валентина Черниш. На нову посаду Миколу Татарчука призначили згідно з наказом Держмитслужби № 115-о "Про покладання виконання обов'язків" від 31 січня 2022 року.

"Оскільки від 28 січня утворилася вакансія на посаду начальника Волинської митниці, а хтось повинен керувати організацією, виплачувати заробітну плату, здійснювати інші розпорядчі функції, тому Миколу Івановича Татарчука призначено виконувачем обов'язків начальника", – зазначила Валентина Черниш.

Микола Татарчука обійматиме цю посаду, зі слів речниці, до того часу, поки на конкурсній основі не буде призначено нового постійного керівника Волинської митниці. Коли відбудеться конкурс – наразі невідомо.

Що відомо

Як розповіла речниця Волинської митниці, наприкінці січня 2022-го попередній начальник Артем Гузь пішов з посади: припинив контракт за згодою сторін. Його призначили на цю посаду в червні 2021-го.

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