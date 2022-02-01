У Бердянську планують встановити перший пам’ятник Тарасові Шевченку

У місті Бердянськ Запорізької області до дня міста (17 вересня) планують встановити перший в місті пам’ятник Тарасові Шевченку. Скульптор Олександр Жолудь наразі допрацьовує проєкт, роботу над яким розпочав рік тому.

Про це він розповів у коментарі кореспондентці Суспільного Запоріжжя Анастасії Ільєвій.

За словами Олександра Жолудя, ідея створення такого пам'ятника виникла у нього разом із другом, архітектором Костянтином Дишкантом. Свої напрацювання вони презентували у Бердянській міській раді 28 січня. Затверджений варіант виглядатиме, як об'ємно-просторова композиція, яку завершуватиме монумент Тараса Шевченка.

"У Бердянську багато пам’ятників – Пушкіну, Воронцову, Шмідту. Пам'ятник Тарасу Шевченку стане акцентом в архітектурному середовищі міста", — зазначив Олександр Жолудь.

Фото: Бердянська міська рада Засідання архітектурно-містобудівної ради Бердянська

Майбутній пам'ятник розташують біля входу до міського палацу культури ім. Т. Г. Шевченка. Для цього перенесуть розташовану там малу архітектурну форму "Серце Азову". За словами Олександра Жолудя, із цим не буде проблем, адже зазначена скульптура не має фундаменту. А от для гранітного пам'ятника фундамент знадобиться:

"Були варіанти зробити здешевлення із сучасних якихось матеріалів, але я не погодився. Тому що камінь є камінь — вічний матеріал. У нас задум поставити пам’ятник Тарасу Григоровичу, як символу боротьби українського народу за свободу, оскільки він був пророком нашого народу. Ми зобразимо його у молодому віці, щоб передати дух народу", — розповів скульптор.

Автору пам'ятника встановили "дедлайн" до дня міста, що відзначатиметься 17 вересня. За словами Олександра Жолудя, ці строки дуже стислі, але він планує встигнути.

Як ідеться на сайті Бердянської міськради, з місцевого бюджету на реалізацію цього проєкту передбачено 900 тисяч гривень.

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