Співробітники Державного бюро розслідувань 1 лютого прийшли з обшуками до Андрія Коболєва – колишнього глави "Нафтогазу".

Про це Суспільному повідомили в ДБР.

Згідно з повідомленням у Telegram-каналі ДБР, обшуки проходять у колишнього керівництва Національної компанії "Нафтогаз України", в офісі Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств.

У повідомленні також сказано, що слідчі дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.

Що відомо

Андрій Коболєв був головою правління НАК "Нафтогаз України" з березня 2014 по квітень 2021 року.

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