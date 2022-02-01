Співробітники Державного бюро розслідувань 1 лютого прийшли з обшуками до Андрія Коболєва – колишнього глави "Нафтогазу".
Про це Суспільному повідомили в ДБР.
Згідно з повідомленням у Telegram-каналі ДБР, обшуки проходять у колишнього керівництва Національної компанії "Нафтогаз України", в офісі Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств.
У повідомленні також сказано, що слідчі дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.
Що відомо
- Андрій Коболєв був головою правління НАК "Нафтогаз України" з березня 2014 по квітень 2021 року.
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