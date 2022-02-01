На Житомирщині за добу інфікування на COVID-19 зареєстрували у 533 жителів

На Житомирщині за добу, 31 січня, підтвердили коронавірус у 533 жителів області. Померли четверо людей.

Про це 1 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

31 січня лабораторний центр провів 810 досліджень на наявність захворювання – у 533 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 16 714 жителів Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще четверо людей:

дві жінки віком 54 і 80 років – жительки Житомира;

75-річна жителька Радомишля;

76-річна жителька Овруча.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 356 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 924 жителя, Бердичеві – 288, Коростені – 245 та Новограді-Волинському – 190.

31 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 192 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 159 566 жителів, з яких 139 492 вже одужали.

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