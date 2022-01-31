Байден має кандидатуру у посли в Україні, однак чекає на схвалення Києва — CNN

Президент США Джозеф Байден визначився із кандидатом на посаду посла Сполучених Штатів в Україні, але його адміністрація все ще чекає на офіційне схвалення від українського уряду.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Байден хоче призначити на посаду Бріджит Брінк, яка є чинним послом США у Словаччині.

"Отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і може зайняти від кількох днів до тижнів. Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN, що український уряд все ще перевіряє Брінк", — йдеться у повідомленні.

Нині посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні обіймає Крістіна Квін. США не мають постійного посла в Україні від того моменту, коли адміністрація експрезидента Дональда Трампа звільнила Марі Йованович у травні 2019 року.

Що відомо

Марі Йованович в листопаді 2019 року виступила на відкритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США в рамках процедури імпічменту Трампа. Вона стверджувала, що Трамп особисто домагався її відставки.

Політичні опоненти американського лідера стверджували, що він намагався дискредитувати Йованович за сприяння свого адвоката Рудольфа Джуліані. Останній виявився в центрі уваги ЗМІ після того, як у Вашингтоні у вересні 2019 року розпочався великий скандал через твердження, що Трамп під час телефонної розмови тиснув на українського президента Володимира Зеленського з метою спонукати Київ розслідувати дії сина тодішнього віцепрезидента США Байдена в Україні.

На підставі таких підозра Палата представників Конгресу, яку контролювала Демократична партія, оголосила про запуск процедури імпічменту щодо республіканця Трампа. Сенат, в якому республіканці мали більшість виправдав Трампа за обома статтями обвинувачення.

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