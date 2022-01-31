Запорізький військовий госпіталь співпрацюватиме з медичним університетом

Договір про співпрацю 28 січня підписали керівники Запорізького військового госпіталю та Запорізького державного медичного університету. В рамках цієї співпраці планується залучити професорів і викладачів університету до підвищення кваліфікації лікарів шпиталю.

На підписанні договору побував кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін.

Старший лейтенант Едгар Асіама тимчасово виконує обов’язки начальника відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії — показує відділення, де знаходяться два ліжка післяопераційної наглядової палати й три — реанімаційної зали. Наголошує, обладнання враховує особливості періоду пандемії.

Юрій Колесник, ректор ЗМУ та Едгар Асіама, старший лейтенант

"По лікарському складу ми забезпечені на 100%. Це у нас начальник відділення — військова посада, я, старший ординатор — військова посада, і цивільна посада — працівник у нас ординатор. Медсестри — 100% військовий персонал", — каже він.

Луганчанин Данііл Перцев уже четвертий рік служить в 36-й бригаді морської піхоти. 25 січня був контужений в зоні проведення Операції Об’єднаних сил.

Фото: Суспільне Запоріжжя Данііл Перцев

"Перебував на бойовому чергуванні, потрапив під обстріл безпілотного дрона, оснащеного системою скидання вибухівки. Я не встиг сховатися", — розповідає боєць.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Командир Запорізького військового госпіталю Віктор Писанко зазначає, досвід професорів та викладачів Запорізького державного медичного університету знадобиться для діагностики пацієнтів.

"Починаючи з 2014 року тут працювали й наші студенти — медичними сестрами, і наші лікарі-інтерни, бо потрібно було допомагати лікарям. Консультували й консультують наші хірурги-терапевти. І наше співробітництво зараз продовжується", — каже Віктор Писаренко.

Наразі в Запорізькому військовому госпіталі лікується 67 військовослужбовців. Близько 60 з них це безпосередньо учасники АТО/ООС, зазначив Віктор Писанко. За його словами, двоє з них зараз лікуються у хірургічному відділенні.

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