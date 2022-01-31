В Одесі затвердили нову схему руху громадського транспорту: які зміни

Через тимчасове перекриття вулиць Пантелеймонівської та Преображенської з 1 лютого 2022 року, у Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху запустили альтернативні маршрути для електротранспорту та автобусів, повідомили у пресслужбі КП “Одесміськелектротранс”.

Зокрема, за планом до 20-го березня припиняють ходити трамваї №5, 17, 18, 28. Замість них працюватиме трамвайний маршрут №5к, автобусний маршрут №5т, тролейбусний маршрут №5, а також автобус №18т зі збереженням напрямку руху в об’їзд перекритих вулиць.

КП "Одесміськелектротранс"

КП "Одесміськелектротранс"

КП "Одесміськелектротранс"

КП "Одесміськелектротранс"

КП "Одесміськелектротранс"

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