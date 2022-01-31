В сільській амбулаторії на Волині закрили аптечний пункт. У чому причина

Жителі восьми сіл Городищенської громади просять повернути аптечний пункт, який був у Сенкевичівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, – розповіла Суспільному жителька селища Лариса Гачкевич.

Аптечний пункт в медзакладі не працює з початку року.

Чому на відсутність аптеки в амбулаторії скаржаться жителі Сенкевичівки

Як розповіла жителька селища Сенкевичівка Тамара, аптека в селі є, проте аптечний пункт, який діяв у приміщенні амбулаторії, дозволяв пацієнтам придбати усе необхідне, не виходячи з медзакладу.

"Призначили і одразу поруч аптека. Купив, як було раніше, ідеш до дому і одразу лікуєшся. Або було таке, що треба одразу капати, рятувати людину", – говорить жінка.

В амбулаторії нині працюють сімейний лікар, стоматолог, 4 медичних сестри та лаборант, обслуговують тут майже 2 тисячі дорослих та дітей. Зі слів завідувачки амбулаторії Надії Юзвик, медперсонал теж щодня користувалися послугами аптечного пункту.

Чому аптечний пункт в амбулаторії не працює

У попередньої аптеки, яка розташовувалася в приміщенні амбулаторії, завершився термін оренди приміщення, – зазначила керівниця Горохівського центру первинної меддопомоги Галина Майко. Нині, — каже, — Горохівський ЦПМСД оформляє угоду на співпрацю з державним підприємством "Волиньфармпостач".

"В нас практикується відкриття аптечних пунктів згідно "трьохсторонньої угоди" між мною, як виконувачем обов'язків директора, працівником їхньої установи, який згідний працювати, і директором "Волиньфармпостач", – каже Галина Майко.

Чи відновить роботу аптека

Закупівлю ліків профінансують до 6 лютого, після чого аптечний пункт в амбулаторії села Сенкевичівка запрацює, – розповіла Суспільному голова Городищенської тергромади Світлана Соколюк,

Йдеться про суму у 10 тисяч гривень. "Її вистачить, щоб забезпечити людей капаннями, і щоб люди одразу купили собі ліки", – додала виконувачка обов'язків директора Горохівського ЦПМСД Галини Майко.

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