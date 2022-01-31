У лютому на Харківщині очікують Зеленського

Якщо у президента України Володимира Зеленського не буде змін у графіку, у лютому він відвідає Харківську область.

Плановий візит планується у лютому, але "ситуація може змінюватися щодня", сказав Суспільному 31 січня голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

"Так, ми дійсно готуємо такий візит, і ми готові до нього завжди. Коли ця інформація буде офіційно підтверджена Офісом президента, ми звичайно повідомимо", — сказав він.

Які об'єкти планує відвідати президент, поки теж не відомо.

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