Міжнародний проєкт «Чисте повітря для України» готує народний рейтинг найбільших забруднювачів довкілля "Чорна труба". Найбрудніші підприємства шляхом голосування визначають самі громадяни. Голосування стартувало 10 листопада і триватиме до 10 лютого. У березні будуть оголошені результати рейтингу "ТОП-10 забруднювачів повітря в Україні".

Про це розповіли громадські активісти Тетяна Жавжарова, голова ГО "Екосенс" та Максимом Сорока, науково-технічний радник чесько-українського проєкту "Чисте повітря для України" в етері програми "Сьогодні. Головне".

Потребу альтернативного рейтингу пояснила громадська активістка Тетяна Жавжарова. Вона наголошує, цей рейтинг не є офіційним, він призначений для привернення уваги людей:

"Рейтинг покликаний дати можливість людям визволити свої болі, звернути увагу медіа, звернути увагу громадських організацій та екологічної інспекції саме на ті підприємства, які найбільше не подобаються саме людям. Тому рейтинг не офіційний, але емоційний і важливий".

Фото: Суспільне Запоріжжя Тетяна Жавжарова

"Як відомо, в Україні немає системи моніторингу в режимі реального часу, тож інформація вся подається за статистичними звітами. А якщо ми подивимося, що люди у соцмережах щодня скаржаться на чорні труби, на викиди з підприємств, то ми бачимо трохи іншу картину, про інші підприємства", — зазначає Тетяна Жавжарова.

Рейтинг збиратиме інформацію про підприємства-забруднювачі з усієї України, розповів Максим Сорока: "Ми маємо зрозуміти, що усі джерела інформації про забруднювачів повітря є актуальними. І не тільки державна статистична звітність, а також інформація з супутникових мереж моніторингу, громадських мереж моніторингу. Саме думка людей для нас буде домінуючою".

Фото: Суспільне Запоріжжя Максим Сорока

Зібрану шляхом голосування інформацію щодо підприємств-забруднювачів громадські активісти планують проаналізувати та у березні поточного року оприлюднити, каже Тетяна Жавжарова:

"І про тих "переможців", хто отримає приз "Чорна труба", розповімо журналістам, медіа і підготуємо запит до екологічної інспекції для того, щоб привернути увагу, провести якусь окрему перевірку".

Окрім того, на основі отриманих результатів громадські активісти планують сформувати рекомендації до органів місцевого самоврядування та обласних адміністрацій щодо місцевої екологічної політики, зауважує Максим Сорока:

"Там, де ми побачимо, що відбувається певний перегин між офіційною державною інформацією і думкою громадськості або незалежних наукових досліджень, ми звернемо на це увагу. Там, де буде відбуватися синхронізація цих даних, ми зазначимо, що цю екологічну політику і далі треба буде продовжувати".

Спосіб голосування, додає Максим Сорока, передбачає повну анонімність. Автори голосування не можуть переглянути навіть з якої області більше голосів.

До 10 лютого проголосувати можна на сайті або у соцмережах проєкту "Чисте повітря для України".

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