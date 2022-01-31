Вранці, 31 січня, заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства "Радикал", яке раніше було державним підприємством. Правоохоронці прийшли вранці близько 8:00 додому до заступника голови КМДА. Йому інкримінують забруднення довкілля небезпечними речовинами, що спричинило тяжкі наслідки — найбільше передбачено у вигляді до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як відомо, Пантелєєву інкримінують статтю 237 КК України — ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов’язок, що спричинило тяжкі наслідки.
У КМДА всі звинувачення відкидають та запевняють, що відходи були вивезені належним чином.
"Міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась реалізація проекту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності", — повідомляє прессулжба КМДА.
Як відомо, відкрите акціонерне товариство "Радикал", яке раніше було державним підприємством, розпочало роботу понад 60 років тому. Завод виробляв синтетичні матеріали.
У прокуратурі заявляють, що мають докази, зокрема фото ртуті на території підприємства та результати експертизи, аби притягти заступника Кличка до відповідальності.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що рівень концентрації ртуті в атмосферному повітрі на території та поблизу території ВАТ "Радикал" не відповідає величині гранично допустимої концентрації (ГДК) та перевищує від 2,1 до 145 рази нормативну ГДК", — повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
У прокуратурі зазначили, що внаслідок забруднення ртуттю та ртутовмісними речовинами вказаної земельної ділянки, за даними досудового розслідування, складає понад 40 мільярдів грн.
Що відомо
- 25 січня першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. Мер Києва Віталій Кличко та сам підозрюваний називають це тиском на столичну владу.
- Раніше повідомлялося, що першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника підозрюють у вимаганні хабара у 125 тисяч доларів у підприємців за погодження містобудівних документів.
- Кличко відсторонив його від виконання обов'язків на час розслідування.
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