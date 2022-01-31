Вранці, 31 січня, заступнику голови КМДА Петру Пантелеєву вручено підозру у справі приватного підприємства "Радикал", яке раніше було державним підприємством. Правоохоронці прийшли вранці близько 8:00 додому до заступника голови КМДА. Йому інкримінують забруднення довкілля небезпечними речовинами, що спричинило тяжкі наслідки — найбільше передбачено у вигляді до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як відомо, Пантелєєву інкримінують статтю 237 КК України — ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов’язок, що спричинило тяжкі наслідки.

У КМДА всі звинувачення відкидають та запевняють, що відходи були вивезені належним чином.

"Міська влада забезпечила вивезення понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року за ініціативи міста розпочалась реалізація проекту для безпечної утилізації небезпечних відходів на території, правоохоронні органи сьогодні звинувачують заступника голови КМДА у бездіяльності", — повідомляє прессулжба КМДА.

Як відомо, відкрите акціонерне товариство "Радикал", яке раніше було державним підприємством, розпочало роботу понад 60 років тому. Завод виробляв синтетичні матеріали.

У прокуратурі заявляють, що мають докази, зокрема фото ртуті на території підприємства та результати експертизи, аби притягти заступника Кличка до відповідальності.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що рівень концентрації ртуті в атмосферному повітрі на території та поблизу території ВАТ "Радикал" не відповідає величині гранично допустимої концентрації (ГДК) та перевищує від 2,1 до 145 рази нормативну ГДК", — повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У прокуратурі зазначили, що внаслідок забруднення ртуттю та ртутовмісними речовинами вказаної земельної ділянки, за даними досудового розслідування, складає понад 40 мільярдів грн.

Що відомо

25 січня першому заступнику голови Київської міської державної адміністрації Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. Мер Києва Віталій Кличко та сам підозрюваний називають це тиском на столичну владу.

Раніше повідомлялося, що першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколу Поворозника підозрюють у вимаганні хабара у 125 тисяч доларів у підприємців за погодження містобудівних документів.

Кличко відсторонив його від виконання обов'язків на час розслідування.

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