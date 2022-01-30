У США в готелі виявили непритомними 16 людей. Що сталося

У готелі Hampton Inn в американському місті Мерісвілль (штат Огайо) виявили непритомними 16 людей, у тому числі шестеро дітей.
Про це повідомляє NBC News.
Як зазначається, перший дзвінок з інформацією про непритомну дівчинку надійшов до поліції 29 січня близько 17:30 за місцевим часом. Згодом правоохоронці отримали ще кілька звернень про те, що у зоні неподалік басейну відпочивальники втратили свідомість. У результаті усіх постояльців та персонал готелю евакуювали.
У місцевій поліції повідомили, що люди скаржилися на печіння в горлі та запаморочення. До лікарень ушпиталили дев'ятьох людей, двоє з яких були у критичному стані, п'ятеро — у важкому стані. Ще четверо звернулися до медиків самостійно. За словами очільника пожежної охорони Мерісвілля Джея Райлі, у басейні виявили "небезпечний для життя" рівень монооксиду вуглецюМонооксид вуглецю — безбарвний, дуже отруйний газ без запаху.. Наразі поліція з'ясовує причини інциденту.
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