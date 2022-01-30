Шестеро травмованих: нічна аварія у місті на Волині

30 січня, о 00:47 у місті Нововолинську сталася аварія. Шістьох людей госпіталізували до міської центральної лікарні, - розповіла Суспільному старша лікарка центральної оперативної диспетчерської швидкої Надія Матушевська.

Факт аварії також підтвердила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Зіштовхнулися два мінівени Peugeot та Fiat.

Зі слів Надії Матушевської, травмовані в аварії були у стані середньої важкості. Їх госпіталізували.

На місці події працювали рятувальники 5-ої державної пожежної рятувальної частини міста Нововолинська. Вони допомогли лікарям "швидкої" дістати з автомобілів травмованих, - розповіла провідна інспекторка районного управління ДСНС Тетяна Баранчук. З її слів, в автомобілях на момент аварії перебували 11 людей.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.