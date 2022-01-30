Під Києвом вбили сімейну пару

В Обухівському районі Київської області 29 січня сталося подвійне вбивство — загинула сімейна пара.
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
"Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби", — йдеться у повідомленні.
На місце прибули начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби. Подробиць трагедії поліція не повідомляє.
Що відомо
- У ніч на 25 грудня у Києві на зупинці громадського транспорту вбили чоловіка, який втрутився у бійку між цивільним подружжям аби захистити жінку.
- У грудні 2021 року на Київщині Нацполіція викрила чоловіка, який шукав кілера для вбивства двох людей, з якими у нього склались неприязні стосунки.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!