Під Києвом вбили сімейну пару

В Обухівському районі Київської області 29 січня сталося подвійне вбивство — загинула сімейна пара.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції.

"Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби", — йдеться у повідомленні.

Поліція Київської області

На місце прибули начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, працівники карного розшуку, слідства, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції та інші служби. Подробиць трагедії поліція не повідомляє.

Що відомо

У ніч на 25 грудня у Києві на зупинці громадського транспорту вбили чоловіка, який втрутився у бійку між цивільним подружжям аби захистити жінку.

У грудні 2021 року на Київщині Нацполіція викрила чоловіка, який шукав кілера для вбивства двох людей, з якими у нього склались неприязні стосунки.

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