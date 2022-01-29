25-річний Алекс Грізволд з Флориди, який веде популярний блог у ТікТоці, врятувався від небезпечної хвороби — раку шкіри — завдяки фанатам, які помітили на його спині дві підозрілі родимки. Згодом дерматолог підтвердив, що родимки були злоякісними, тому їх видалили.

"Дерматолог повідомив мені: "Хто б тобі це не сказав — він врятував твоє життя". Завдяки двом добрим незнайомцям я уникнув захворювання і це чудове нагадування, що світ — прекрасне місце", — заявив Грізволд.

Хлопець поділився своєю історією з підписниками, після чого декілька його прихильників знайшли подібні утворення на своєму тілі. Зараз блогер уважніше стежить за своїм здоров'ям та проходить повне обстеження кожні пів року.

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