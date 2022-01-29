Сумчани посіли четверте місце на чемпіонаті України з індорхокею

У Житомирі 29 січня завершився другий тур чемпіонату України з індорхокею серед чоловічих команд «Суперліги». Команда сумчан посіла четверте місце.
Сумчани з команди спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи "Динамо" зіграли два матчі. Суперниками були команди ОШВСМ-ХК "Фенікс" з Житомирської області і ОСДЮСШОР "Олімпія" з Вінницької.
"Сьогодні ми поступились команді з Житомирщини (4:8) та Вінниччини (5:9)", – розповіла тренерка СДЮСШОР "Динамо" Діана Тагієва.
У підсумку сумчани посіли четверте місце. Золоті медалі чемпіонату здобули хокеїсти "ОКС-ШВСМ" з Вінницької області, срібні отримали гравці "ШВСМ-Олімпія" з Вінниччини, бронзові – ОШВСМ-ХК "Фенікс" з Житомирської області. П’ятою завершила турнір команда ОСДЮСШОР "Олімпія".
Вихованець сумської хокейної школи Богдан Товстоликін, який захищав ворота ОШВСМ-ХК "Фенікс", визнаний кращим воротарем турніру.
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