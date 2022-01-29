У Харкові вшанували пам'ять Героїв Крут до 104-ї річниці бою

Вшанувати пам'ять Героїв Крут у Харкові зібралися біля пам'ятника воїнам УПА у Молодіжному парку, а також на могилі учасника битви, історика Валентина Отамановського, який жив і працював у Харкові та похований на другому міському кладовищі.

Акцію влаштували представники політичної партії "Європейська Солідарність", йдеться у дописах на сторінці партії у Facebook.

За даними Українського інституту нацпам'яті, у 1918 році на залізничній платформі у Крутах перебувало до 500 українських вояків, серед яких були курсанти юнацької школи, студенти та гімназисти. Вони протистояли удесятеро більшій більшовицькій армії. Бій тривав шість годин, а агресора вдалося зупинити на чотири дні, розповіла Суспільному очільниця регіонального відділу Інституту нацпам’яті Марія Тахтаулова.

"Навколо цієї битви дуже багато міфів, їх сприймали як 300 спартанців, мучеників і таке інше, але власне сьогодні достеменно відомо, що, по-перше, те завдання, яке ставило керівництво перед крутянами, воно було виконано, ворога було зупинено і відповідно виграно час, в який і було укладено згаданий мною Брестський мирний договір", — каже Тахтаулова.

Facebook/Європейська Солідарність — Харківщина

Корінних харків'ян у переліку учасників боїв під Крутами знайти не вдалося. Там згадується тільки Валентин Отамановський, який протягом шести років, із 1958-го, жив та працював у Харкові — викладав латину у медичному інституті.

"Людина, яка власне брала участь і як делегат Української центральної ради, і як людина, яка разом з Миколою Міхновським організовувала військовий клуб імені Павла Полуботка, а це витоки українізації армії у 1917, 1918, 1919 роках, тобто часів Української революції. І він брав участь у бою під Крутами", — каже Тахтаулова.