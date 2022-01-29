У Сумах стартувало друге коло хокейного чемпіонату області

Друге коло обласного хокейного чемпіонату стартувало 29 січня. Відкривали його команди дивізіону "Південь" – хокейний клуб "Суми-04" та "Охтирка-Нафтогаз".

Сумчани у першому періоді закинули у ворота гостей три шайби. Але на першу перерву команди пішли з мінімальною – 3:2 – перевагою сумських містян. Вони ж виграли і другий період з таким же рахунком. У третьому періоді "Суми-04" довели кількість закинутих шайб до десятка і у підсумку вони святкували перемогу з рахунком 10:7.

Чотири з десяти шайб містян на свій рахунок записав Ігор Ковбасенко. "Мені 55 років, а у хокею я з дитинства", – розповів Суспільному Ігор – "Сьогодні перемогла команда".

У турнірній таблиці дивізіону "Південь" лідирують хокейні клуби "Ромни" та "Коровинці". Вони мають по дев'ять очок. По три у “Суми-04” та "Охтрики-Нафтогаз".

У іншому матчі дивізіону "Центр" "Ворони" поступились хокейному клубу "Суми" з рахунком 4:15. У іншому матчі дивізіону "Сумські Бобри" та білопільський "Лідер" завершили гру з рахунком 1:9.

"Суми" очолюють турнірну таблицю дивізіону. Нижче йдуть "Лідер", "Сумські бобри" та "Ворони". На півночі хокейний клуб "Кролевець" з рахунком 1:3 поступився "Шостці", а матч "Дружба" - "Конотоп" перенесений.

У турнірній таблиці "північного" дивізіону команди розташувались у такій послідовності: "Шостка", "Дружба", "Конотоп" та "Кролевець". Чемпіонат області продовжиться 30 січня.

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