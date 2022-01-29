Компанія Nike найняла на роботу 12-річного ілюстратора з Британії

Американський бренд спортивного одягу Nike підписав контракт із 12-річним британським ілюстратором Джо Вейлом, відомим як Doodle Boy. Підліток працюватиме над низкою спецпроєктів, які покликані заохочувати дітей до творчих занять.

Про це повідомляє CNN.

"Ми раді підтвердити, що Джо тепер є частиною сім'ї Nike. Це дозволить об'єднати його талант і любов до спорту, щоб надихати інших робити те, що їм подобається", — зазначили в агенції Loveblood Creative, до роботи в якій залучили Вейла.

Як зазначається, хлопець живе з родиною у Британії та малює з шести років. Найбільше він полюбляє зображати інопланетян, монстрів та їжу. Він вигадав таких персонажів, як Черепаха, яка молиться, Крутий собака і Дитина з рюкзаком. Він має власний сайт та Instagram-cторінку, на яку підписано майже 130 тисяч людей.

Юнак здобув популярність 2020 році, коли йому доручили створити ілюстрацію для герцога та герцогині Кембриджських у рамках їхнього королівського туру на поїзді. Після цього королівське подружжя подякувало художнику на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Минулого року Джо провів першу персональну виставку в галереї Soden Collection у своєму рідному місті Шрусбері. У 2022 році планується вихід дитячої книги з ілюстраціями юного британця під назвою "Гра в булочки" (Game of Scones).

Що відомо

У квітні виробник спортивного одягу та взуття Nike Inc виграв судовий процес проти нью-йоркського артколективу MSCHF, який у співпраці з репером Lil Nas X виробив 666 пар кросівок з назвою "Satan Shoes" (кросівки Сатани), які нібито містили краплю людської крові.

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