У Володимирі комунальники змінили спосіб утилізації новорічних дерев, які після свят викидають містяни. Спочатку їх подрібнюють, а потім утилізують, - розповів Суспільному заступник директора комунального підприємства "Полігон" Віктор Павлось.

З його слів, перед утилізацією подрібнювати дерева вирішили цього року. Так відходи займають менше об’єму, це економить час та пришвидшує процес збору.

Суспільне Волинь

Два тижні збирали сосни і ялини по усьому місту, зараз кілька разів виїжджають на завчасно визначені локації, - каже грейдерист Володимир Федорук. Він з колегами за маршрутом впродовж дня об'їжджають одинадцять локацій.

Наповнивши причіп, везуть його на комунальне підприємство "Полігон". Тут дерева кидають у дробарку.

Наступного року планують збільшити кількість локацій, куди мешканці Володимира зможуть приносити дерева, - каже Віктор Павлось. Додає: планують купити обладнання, аби надалі дерева дрібнити на місці, без перевезення на підприємство.

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