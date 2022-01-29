На Харківщині ДТП із чотирма травмованими, серед них дитина

29 січня на автошляху "Дергачі-Козача Лопань" біля села Безруки зіткнулися два автомобілі ВАЗ. Травмувалися четверо людей, серед них 13-річний хлопець.

Про ДТП правоохоронців сповістили близько 9:20, повідомляє пресслужба Нацполіції області.

"Попередньо, 44-річний водій легковика "ВАЗ-21124" не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-21011", — зазначають правоохоронці.

ГУНП у Харківській області

Водія "Жигулів" довелося витягати рятувальникам — його затиснуло у машині, зазначають на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій. Двох його пасажирок 61 та 39 років також доправили до лікарні невідкладної допомоги у Харкові. Серед травмованих у цьому авто і 13-річний хлопець. За словами речниці Нацполіції області Ганни Третьякової, водій ВАЗ-21124 не травмувався.

ДСНС у Харківській області

За словами директора центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, у пасажирів "Жигулів" — легкі забої. Стан травмованого водія тяжкий.