29 січня Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами. У цей день 104 роки тому близько пів тисячі українських юнаків стримали наступ на Київ військ більшовистської Росії під командуванням генерала Михайла Муравйова.
Бій відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва.
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У цьому нерівному зіткненні (росіяни мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії – ред.) загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Втрати більшовицьких військ сягнули 300 людей.
Українцям вдалося стримати наступ більшовиків на чотири дні, що дало змогу укласти Берестейський мирний договірБрестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного союзу. Перемовини закінчилися 9 лютого 1918 року підписанням Брестського мирного договору, який означав міжнародне визнання незалежності УНР.. Бій під Крутами став символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність України.
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