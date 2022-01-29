29 січня Україна вшановує пам'ять Героїв битви під Крутами. У цей день 104 роки тому близько пів тисячі українських юнаків стримали наступ на Київ військ більшовистської Росії під командуванням генерала Михайла Муравйова.

Бій відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва.

У цьому нерівному зіткненні (росіяни мали десятикратну перевагу в живій силі, бронепотягах та артилерії – ред.) загинули від 70 до 100 бійців з української сторони. Втрати більшовицьких військ сягнули 300 людей.

Українцям вдалося стримати наступ більшовиків на чотири дні, що дало змогу укласти Берестейський мирний договір. Бій під Крутами став символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність України.

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