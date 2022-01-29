Дві стрічки українського виробництва отримали нагороди на кінофестивалі у США

Українська режисерка Марина Ер Горбач здобула нагороду за кращу режисуру світового художнього кіно (драма) на фестивалі незалежного кіно Sundance, який проходить у США. Також нагороду фестивалю отримав ще один дансько-українсько-шведський фільм.

Про це повідомляється на сайті фестивалю.

Так, Ер Горбач отримала нагороду за фільм "Клондайк", який створили за підтримки Держкіно та уперше презентували на фестивалі у категорії "Світове художнє кіно (драма)". Він розповідає про війну на Донбасі та авіакатастрофу малайзійського боїнгу рейсу MH17 у селі Грабове Донецької області 17 липня 2014 року. У центрі сюжету подружня пара Ірка та Толік, яка очікує на народження первістка. Але у їх життя раптово вривається війна разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватись, навіть коли село захоплюють озброєні бойовики.

"Для мене ця картина – "ракета" проти страху військової агресії з боку Росії перш за все для самої себе. "Клондайк" з‘явився на перетині безсилля зупинити війну та глибокої поваги й вдячності тим, хто відстоює Україну. І ще це мрія про мир в Україні", – розповіла Марина Ер Горбач.

Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") і Олег Щербина ("Черкаси"). Стрічку створено в копродукції з Туреччиною. У грудні 2021 року "Клондайк" потрапив до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю, який проходитиме з 10 до 20 лютого 2022 року.

Також премію за кращу режисуру у категорії "Світове документальне кіно" отримала документальна стрічка "Будинок зі скалок" спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України. Робота над фільмом тривала на Донбасі понад два роки. У ньому розповідається про кількох виховательок, які працюють в особливому дитбудинку на Сході України поруч з лінією бойових дій та створюють безпечний простір для дітей. Режисер стрічки – Сімон Леренг Вільмонт з Данії, лінійний продюсер та другий режисер – Асад Сафаров.

Довідка: кінофестиваль Sundance Film Festival — національний американський кінофестиваль незалежного кіно. Він проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті (штат Юта, США). Цьогоріч захід проходить з 20 до 30 січня.

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