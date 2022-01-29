Нині істориками відомі імена чотирьох волинян, які у 1918 році брали участь у бою під Крутами, - розповіла Суспільному старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис.
З її слів, з теренів сучасної Волинської області у бої за Крути брали участь чотири уродженці краю: це Матвій Данилюк, Остап Гаврилюк, Гнат Мартинюк і отець Іван-Йосип Грушецький.
Волинь уславилась тим, що учасник бою під Крутами Матвій Данилюк – був єдиний крутянин, який дожив до Незалежності України, - каже Яна Лис.
Рік тому кореспонденти Суспільного Волині побували у селі Ватинець, де жив герой Крут та зібрали спогади про нього.
Яна Лис додає: було кілька крутян, доля яких потім була пов’язана з Волинню, наприклад Митрофан Швидун.
З нагоди 104-річниці бою під Крутами у Волинському краєзнавчому музеї історикиня організувала годину пам'яті "Крутяни з Волинської землі". Науковиця Яна Лис показала фотокартки уродженців Волині, які брали участь у бою під Крутами та розповіла про життя вцілілих.
Що відомо
- 29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви в боротьбі за незалежність.
- Бій під Крутами - це локальна битва, що мала велике геополітичне значення. Успішна оборонна операція українських добровольців змогла стримати на декілька днів наступ переважаючих сил ворога. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір із країнами Четверного Союзу, що означав визнання самостійної УНР суб’єктом міжнародних відносин.