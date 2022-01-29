Нині істориками відомі імена чотирьох волинян, які у 1918 році брали участь у бою під Крутами, - розповіла Суспільному старша наукова співробітниця Волинського краєзнавчого музею Яна Лис.

З її слів, з теренів сучасної Волинської області у бої за Крути брали участь чотири уродженці краю: це Матвій Данилюк, Остап Гаврилюк, Гнат Мартинюк і отець Іван-Йосип Грушецький.

Волинь уславилась тим, що учасник бою під Крутами Матвій Данилюк – був єдиний крутянин, який дожив до Незалежності України, - каже Яна Лис.

Рік тому кореспонденти Суспільного Волині побували у селі Ватинець, де жив герой Крут та зібрали спогади про нього.

Яна Лис додає: було кілька крутян, доля яких потім була пов’язана з Волинню, наприклад Митрофан Швидун.

З нагоди 104-річниці бою під Крутами у Волинському краєзнавчому музеї історикиня організувала годину пам'яті "Крутяни з Волинської землі". Науковиця Яна Лис показала фотокартки уродженців Волині, які брали участь у бою під Крутами та розповіла про життя вцілілих.

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