У селі Воскресенка Пологівського району Запорізької області, бібліотекарка власними силами вдосконалює роботу закладу.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Карина Галунова, яка побувала у бібліотеці.

Фото: Суспільне Запоріжжя Бібліотека у с. Воскресенка

Бібліотека у селі Воскресенка розташована у приміщені сільського будинку культури. Єдина її співробітниця — Олена Єременко, працює тут півтора року. Вона не має профільної освіти. Але після відпустки по догляду за дитиною шукала роботу та дізналась про конкурс на цю посаду.

Фото: Суспільне Запоріжжя Олена Єременко

"Книги я люблю, люблю спілкуватись з людьми з дітьми. Чому ні? Чому не спробувати? Мені це подобається, чому ні?", — каже Олена.

Фото: Суспільне Запоріжжя Бібліотека у с. Воскресенка

Вона зазначає, що нову техніку для бібліотеки закупила місцева агрофірма, а сільрада виділила нові меблі та стенди для книжок. Для поповнення книжкового фонду, жінка бере участь у різних конкурсах, де виграє сучасні книги. Велику кількість віддають і мешканці громади. Олена також розвиває сторінки бібліотеки у соцмережах.

Фото: Суспільне Запоріжжя Facebook-сторінка бібліотеки

"Хочеться іти у ногу з часом. Підлітки зараз в інтернеті: у Facebook, в Instagram. Тобто переформатовуємось і ми. Роблю, щоб це було цікаво як дорослим, і дітям. Розказую про те, що прочитала я, що мене дійсно зачепило в тій чи іншій книзі. Людям це цікаво. Набагато більше стало приходити людей і дітей. І коли зустрічаєш на вулиці мам, батьків і вони дякують, це багато чого коштує", — зазначає жінка.

Вона також влаштовує в бібліотеці різноманітні літературні вечори. Нещодавній був присвячений героям книги про Гаррі Поттера. Серед відвідувачів заходу був постійний читач Владислав Запорожець.

Фото: Суспільне Запоріжжя Владислав Запорожець

"Бібліотека стала набагато сучаснішою, і це дуже подобається. Я ходжу раз на тиждень, два. Беру по дві книжки, по три", — розповідає хлопець.

Час від часу Олена проводить майстеркласи для дітей та підлітків. Наразі вони створюють подаруночки батькам до Дня святого Валентина.

Фото: Суспільне Запоріжжя Майстерклас до 14 лютого

У сільській раді обіцяють посприяти покращенню умов у бібліотеці.

Фото: Суспільне Запоріжжя Надія Натха

"Ми готуємо певний перелік питань на сесії підіймати щодо змін у бюджеті. Для того, щоб виділити кошти на те, аби забезпечити теплом заклад. Оскільки в ній не зовсім комфортно знаходитися", — зазначає начальниця Відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Воскресенської сільради Надія Натха.

За її словами, площу приміщення бібліотеки планують збільшити — переїхати у порожню поки що актову залу.

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