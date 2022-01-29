Російські прикордонники затримали в акваторії Чорного моря двох українських рибалок Руслана Романюту та Івана Герасименка. Російська сторона не повідомила Україну про цей інцидент.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона уточнила, що рибалки вийшли в Чорне море 25 січня на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області та додому не повернулися.

Людмила Денісова / Facebook Українські рибалки Руслан Романюта та Іван Герасименко

За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму, де українців і затримали. При цьому Росія не попередила українську сторону про затримання рибалок.

Денісова заявила, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права і звернулася з цього приводу до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової. Головне управління Нацполіції в Херсонській області порушило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України (насильницьке зникнення).

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію щодо чергових фактів затримання країною-агресором громадян України та не допустити порушення їх основоположних прав і свобод", — написала Денісова.

Що відомо

У ніч з 19 на 20 квітня 2021 року окупанти затримали в Чорному морі риболовецький катер ЯОД-2483 з двома українськими рибалками на борту. А 21 квітня окупаційний суд Чорноморська оштрафував затриманих рибалок на 257 тисяч рублів (понад 95 тисяч гривень).

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу