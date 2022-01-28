На черговій сесії Володимир-Волинської районної ради депутати проголосували за перейменування району на Володимирський, — розповів Суспільному голова районної ради Віктор Хиць.
"За" відповідне рішення проголосували одноголосно 35 депутатів, які були присутні на сесії 28 січня.
Далі документи про перейменування району передадуть на розгляд сесії Волинської обласної ради, потім рішення має ухвалити Верховна рада, якщо воно набере більшість голосів депутатів, район перейменують, — каже Віктор Хиць.
Зі слів голови райради, поки важко говорити, коли саме рішення може бути ухваленим. "Це довготривалий процес, але таким чином ми відновимо історичну справедливість", — додав він. Скільки грошей потрібно буде на зміну назви району, поки не рахували.
Що відомо
- 15 грудня депутати Верховної ради України у другому читанні 348 голосами підтримали проєкт Постанови про перейменування міста Володимир-Волинський.
- 20-го жовтня на дев’ятій позачерговій сесії Волинської обласної ради депутати підтримали рішення про повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви.
- 1 жовтня під час десятої сесії Володимр-Волинської міської ради депутати підтримали ініціативу щодо повернення місту Володимиру-Волинському історичної назви "Володимир".