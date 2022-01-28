На черговій сесії Володимир-Волинської районної ради депутати проголосували за перейменування району на Володимирський, — розповів Суспільному голова районної ради Віктор Хиць.

"За" відповідне рішення проголосували одноголосно 35 депутатів, які були присутні на сесії 28 січня.

Далі документи про перейменування району передадуть на розгляд сесії Волинської обласної ради, потім рішення має ухвалити Верховна рада, якщо воно набере більшість голосів депутатів, район перейменують, — каже Віктор Хиць.

Зі слів голови райради, поки важко говорити, коли саме рішення може бути ухваленим. "Це довготривалий процес, але таким чином ми відновимо історичну справедливість", — додав він. Скільки грошей потрібно буде на зміну назви району, поки не рахували.

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