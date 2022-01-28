На території ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" завершився традиційний зимовий облік птахів, – розповів Суспільному провідний фахівець з екологічної освіти Максим Рудік.

Під час моніторингу працівники парку зафіксували 11 видів пернатих. Три з них виявилися червонокнижними.

Зі слів провідного фахівця нацпарку, цьогоріч спеціалісти парку побачили таких птахів, як: дятел звичайний та дятел середній, сойка, крук, синиця чорна, синиця довгохвоста та синиця звичайна, гаїчка болотяна та гаїчка пухляк, повзик та підкоришник звичайний.

Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" Дятел звичайний

"Це еколого-освітня акція, щоб показати людям, що такі дні є. Щоб привернути увагу і зацікавити людей до спостереження за птахами", – каже Максим Рудік.

Моніторинг відбувався у східній частині "Цуманської пущі" біля села Клепачів. Розпізнавали птахів працівники парку, орієнтуючись на пташині співи та зовнішні ознаки: "Якщо ми йшли, і чули крука, але ми його не бачили, але ми точно знаємо, що це крук. Ми його відмічали", – зазначив фахівець.

Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" Працівники парку

Як розповів Максим Рудік, біля офісу "Цуманської пущі" спеціалісти зафіксували жовну зелену: "Є окрема назва дятел зелений, він є у Червоній книзі України, і він є доволі рідкісний". Ще два червонокнижних птаха екологи зустріли під час обліку звірів поблизу села Берестяни, серед них: дятел білоспинний та рябчик.

Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" Червонокнижний дятел білоспинний

Зі слів Максима Рудніка, цього року спеціалісти парку зафіксували менше видів птахів, ніж у минулому, адже зимовий облік відбувався на території лісового масиву, а не біля годівниць, куди постійно злітається велика кількість пернатих.

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