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Приміський поїзд на Волині змінює графік руху
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Приміський поїзд на Волині змінює графік руху

Лариса Літвицька
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Приміський поїзд на Волині змінює графік руху УНІАН

З 29 січня зміниться графік руху приміського поїзда № 6374 Ковель – Ягодин – Ковель, — повідомляють у Львівській залізниці.

В повідомленні йдеться, що зміни запровадили для зручної пересадки пасажирів по станції "Ковель" на приміський поїзд сполученням Ковель – Ізов.

Відтак, з Ягодина у бік Ковеля потяг вирушатиме на пів години раніше – о 15:25, з Любомля – о 15:42. До Ковеля прибуватиме теж раніше на 30 хвилин – о 17:25. На такий же проміжок зміниться час прибуття і відправлення по всіх станціях і зупинках на маршруті:

  • Скиби 15:50-15:51
  • Підгородне-2 15:58-15:59,
  • Підгородне-1 16:05-16:06,
  • Руда 16:12-16:13,
  • Високий Хутір 16:20-16:21,
  • Мацеїв 16:30-16:31,
  • Паридуби 16:39-16:40,
  • Кошари Нові 16:46-16:47,
  • Депо 16:51-16:52,
  • Кошари 16:57-16:58,
  • Круги 17:03-17:04,
  • Магари 17:09-17:10,
  • Черкаси-Волинські 17:15-17:16.

У зворотному напрямку графік лишиться незмінним: відправлення з Ковеля о 8:35, прибуття до Любомля — о 10:17, до Ягодина — о 10:35.

Що відомо

  • З 12 березня минулого року відновили рух п'яти приміських поїздів на Волині. Під час переговорів Львівська залізниця домовилася з міськими радами Луцька та Ковеля про відшкодування пільгових перевезень та уклали відповідний договір.
  • 11 квітня 2021 Львівська залізниця продовжила маршрут приміського поїзда Сарни – Ковель до станції "Ягодин" для вдосконалення організації перевезень пасажирів.
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