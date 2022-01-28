Приміський поїзд на Волині змінює графік руху

З 29 січня зміниться графік руху приміського поїзда № 6374 Ковель – Ягодин – Ковель, — повідомляють у Львівській залізниці.

В повідомленні йдеться, що зміни запровадили для зручної пересадки пасажирів по станції "Ковель" на приміський поїзд сполученням Ковель – Ізов.

Відтак, з Ягодина у бік Ковеля потяг вирушатиме на пів години раніше – о 15:25, з Любомля – о 15:42. До Ковеля прибуватиме теж раніше на 30 хвилин – о 17:25. На такий же проміжок зміниться час прибуття і відправлення по всіх станціях і зупинках на маршруті:

Скиби 15:50-15:51

Підгородне-2 15:58-15:59,

Підгородне-1 16:05-16:06,

Руда 16:12-16:13,

Високий Хутір 16:20-16:21,

Мацеїв 16:30-16:31,

Паридуби 16:39-16:40,

Кошари Нові 16:46-16:47,

Депо 16:51-16:52,

Кошари 16:57-16:58,

Круги 17:03-17:04,

Магари 17:09-17:10,

Черкаси-Волинські 17:15-17:16.

У зворотному напрямку графік лишиться незмінним: відправлення з Ковеля о 8:35, прибуття до Любомля — о 10:17, до Ягодина — о 10:35.

Що відомо