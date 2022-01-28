Приміський поїзд на Волині змінює графік руху

З 29 січня зміниться графік руху приміського поїзда № 6374 Ковель – Ягодин – Ковель, — повідомляють у Львівській залізниці.
В повідомленні йдеться, що зміни запровадили для зручної пересадки пасажирів по станції "Ковель" на приміський поїзд сполученням Ковель – Ізов.
Відтак, з Ягодина у бік Ковеля потяг вирушатиме на пів години раніше – о 15:25, з Любомля – о 15:42. До Ковеля прибуватиме теж раніше на 30 хвилин – о 17:25. На такий же проміжок зміниться час прибуття і відправлення по всіх станціях і зупинках на маршруті:
- Скиби 15:50-15:51
- Підгородне-2 15:58-15:59,
- Підгородне-1 16:05-16:06,
- Руда 16:12-16:13,
- Високий Хутір 16:20-16:21,
- Мацеїв 16:30-16:31,
- Паридуби 16:39-16:40,
- Кошари Нові 16:46-16:47,
- Депо 16:51-16:52,
- Кошари 16:57-16:58,
- Круги 17:03-17:04,
- Магари 17:09-17:10,
- Черкаси-Волинські 17:15-17:16.
У зворотному напрямку графік лишиться незмінним: відправлення з Ковеля о 8:35, прибуття до Любомля — о 10:17, до Ягодина — о 10:35.
Що відомо
- З 12 березня минулого року відновили рух п'яти приміських поїздів на Волині. Під час переговорів Львівська залізниця домовилася з міськими радами Луцька та Ковеля про відшкодування пільгових перевезень та уклали відповідний договір.
- 11 квітня 2021 Львівська залізниця продовжила маршрут приміського поїзда Сарни – Ковель до станції "Ягодин" для вдосконалення організації перевезень пасажирів.