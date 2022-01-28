Підроблена довідка про звільнення: ДБР провело обшук у нардепа Воронька

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до народного депутата від "Розумної політики" Олександра Воронька у рамках кримінального провадження про підробку документів. Дмитро Разумков вже назвав це політичним тиском влади. Раніше, під час розгляду справи про сумісництво у роботах він ввів суд в оману, надавши розпоряднику підроблений документ, що свідчив про звільнення з посади директора.

Про це повідомляє пресслужба слідчого органу.

"У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов’язаних з ним осіб", — ідеться у повідомленні.

Інформацію про обшуки у нардепа Воронька Суспільному підтвердив Дмитро Разумков.

"Сьогодні о 7 ранку прийшли представники ДБР по абсолютно притягнутій справі, яка тягнеться вже багато років та передбачає адміністративну відповідальність. Ця справа була закрита через суд, я терпів і мовчав, поки за нами їздили, намагалися усіляко тиснути, але сьогодні перейдена червона лінія", — заявив очільник міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Слідчі ДБР проводять обшуки через начебто підроблені документи Воронька — протокол зборів з інформацією про нібито його звільнення з посади директора.

"Під час судового розгляду у Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи - протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим можливо ввів в оману суд", — зазначають у відомстві.

Разумков повідомив, що виїжджає до помешкання нардепа, де проходить обшук.

"Зараз я направляюся до нього, інші народні депутати з МФО — також. Політичні переслідування та діяльність "нового" ДБР — в дії!", — написав політик у Telegram.

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