На Хортиці розпочали підрахунок кількості диких тварин

На острові Хортиця працівники Національного заповідника разом зі студентами біологами підраховують кількість диких тварин.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільно Запоріжжя Дар'я Пасічник, яка поспілкувалася з представниками національного заповідника.

Сьогодні, 27 січня, студенти та співробітники заповідника працювали зокрема, на західному узбережжі острова Хортиця та в районі меморіально-туристичного комплексу "Протовче".

Науковий співробітник сектору охорони природи національного заповідника Сергій Козодавов каже: це потрібно аби визначити рівень популяції тварин, а також аби не допустити вимирання окремих видів.

Фото: Суспільне Запоріжжя Сергій Козодавов

За словами Сергія Козодавова, на острові Хортиця мешкають олені плямисті, сарни європейські, тобто козулі та дикі кабани:

"Обліковуються в першу чергу – це великі ратичні тварини: олені, козулі, кабани. Але також звертаємо увагу на зайців, фазанів, хижаків: там єнотоподібна собака, лисиця. Точно визначається в якому напрямку. Наприклад, всі дивляться ліворуч, не праворуч. Напрямок записів він з однієї точки зору дозволяє побачити, де повторні обліки тварин", – розповідає він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Завідувач кафедри біології ЗНУ Валерій Домніч розповідає, що 20 років тому на острові було 12-15 козуль, жодного оленя і було близько 3-5 кабанів:

"За рахунок того, що допомогли меценати, ми завезли із Хмельницької області три самки і два самці плямистого оленя. Зараз близько 20 оленів постійно є на Хортиці. Якби не наші браконьєри, кількість вже б збільшилась.Чисельність козулі зараз близько 80-90, це минулого року було", – каже біолог.

Фото: Суспільне Запоріжжя Валерій Домніч

Сергій Козодавов каже: підрахунок тварин, що мешкають на острові відбуваються щорічно. Далі ці дані заносяться в спеціальні картки обліку, на яких є карта. Далі це обробляється в геоінформаційному програмному забезпеченні:

"Створюються карти розташування, скажімо, тварин по території, і ці дані, вони дозволяють підраховувати чисельність тварин. Данні потім екстраполюються. Можна вирахувати приблизну чисельність тварин".

Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Сергія Козодавова, кількість тварин, що мешкає на острові Хортиця буде відома за два дні.

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