Чоловік – у реанімації: у Луцьку – аварія за участі пішохода

На вулиці Дубнівський авто збило пішохода. Травмованого госпіталізували до Медоб'єднання Луцької тергромади, — розповів Суспільному заступник директора лікарні Олександр Федорчук.

Аварія сталася 27 січня орієнтовно о 16:00.

Стан травмованого – важкий. За попередньою інформацію, — каже Олександр Федчук, — чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, його кров взяли на аналіз.

"У пацієнта закрита черепно-мозкова травма, політравма, забій головного мозку, перелом ребер, забиття органів черевної порожнини", — каже лікар.

Поліція Волині

Зі слів старшої інспекторки Нацполіції Волині Марини Балдич, на місці аварії працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією водій мікроавтобуса Ford збив пішохода, який переходив дорогу по "зебрі". Водій з місця ДТП не втікав. Поліцію викликала жінка, яка побачила аварію з вікна будинку, — говорить Марина Балдич.

Слідчі наразі ще встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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