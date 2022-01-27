"Укрпошта" показала власну банківську картку

Генеральний директор "Укрпошти" показав, який вигляд матимуть банківські картки організації. Він також повідомив, що компанія закупить 17 тисяч терміналів.
"1-й термінал для прийому карток з'явився в Укрпошта у 2018 році. А у грудні 2021 року їх стало вже 7500 (6-й показник у країні серед компаній-еквайєрів) і вперше у грудні ми перевищили операцій на1 мільярд гривень за нашими терміналами на місяць. Якщо бути точним 1.6 мільйонів операцій на 1.1 мільярд гривень у грудні", — написав Смілянський у Facebook.
Він також відзначив, що сподівається, що "у селі більше не стоятиме на порядку денному" питання, куди "подіти" картку із зарплатнею або "ковідною" тисячею
Що відомо
- Із 5 листопада в Укрпошті можна отримати замовлені онлайн водійські посвідчення.
- У жовтні 2020 року Укрпошта, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури уклали тристоронній меморандум про спільні дії у рамках цифрової трансформації, розвитку цифрової інфраструктури, оптимізації надання адміністративних послуг та послуг поштового зв’язку.
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