"Укрпошта" показала власну банківську картку

Генеральний директор "Укрпошти" показав, який вигляд матимуть банківські картки організації. Він також повідомив, що компанія закупить 17 тисяч терміналів.

"1-й термінал для прийому карток з'явився в Укрпошта у 2018 році. А у грудні 2021 року їх стало вже 7500 (6-й показник у країні серед компаній-еквайєрів) і вперше у грудні ми перевищили операцій на1 мільярд гривень за нашими терміналами на місяць. Якщо бути точним 1.6 мільйонів операцій на 1.1 мільярд гривень у грудні", — написав Смілянський у Facebook.

Він також відзначив, що сподівається, що "у селі більше не стоятиме на порядку денному" питання, куди "подіти" картку із зарплатнею або "ковідною" тисячею

Що відомо

Із 5 листопада в Укрпошті можна отримати замовлені онлайн водійські посвідчення.

У жовтні 2020 року Укрпошта, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури уклали тристоронній меморандум про спільні дії у рамках цифрової трансформації, розвитку цифрової інфраструктури, оптимізації надання адміністративних послуг та послуг поштового зв’язку.

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