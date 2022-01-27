Латвійська делегація передала гуманітарний вантаж до Станиці Луганської

Латвійська делегація під час візиту в зону Операції об’єднаних сил передала гуманітарний вантаж до Станиці Луганської. Про це повідомляє журналіст Суспільного з місця події.

Парламентська секретарка Міністерства оборони Латвії Байба Блоднієце з делегацією відвідали Луганський ліцей-інтернат.

"Ми привозимо такі вантажі чотири рази на рік. Це вже 25-й вантаж. Ми вже багато років це робимо. У тому числі речі санітарні, дезинфікуючі, в тому числі хліб, одяг, взуття. Ми пожертвували деякі мілітарні речі, які, сподіваємося, не знадобляться Україні. У нас такий же сусід, як у вас, і ми намагаємося обмінятися у тому числі інформацією, підтримувати один-одного де ми можемо", — розповіла парламентська секретарка Міністерства оборони Латвії Байба Блоднієце.

Що відомо

26 серпня 2021 року з Латвії на Луганщину доставили гуманітарну допомогу. Привезли 2 вантажівки з одягом, взуттям та медичним обладнанням

25 серпня 2021 року Швейцарія передала Україні гуманітарну допомогу у вигляді 1,5 мільйони експерс-тестів на виявлення COVID-19 для людей, що живуть вздовж лінії розмежування на суму 6,7 млн швейцарських франків.

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