Україна займає 35-те місце серед 39 європейських країн за рівнем споживання алкоголю. За офіційними даними 8,6 л алкоголю щорічно випиває кожний українець віком від 15 років, однак фахівці говорять, що дані не об'єктивні, адже не враховують кількість нелегально виробленого та ввезеного алкоголю.

Про це повідомляє Рахункова палата України.

"8,6 л алкоголю щорічно випиває кожний українець віком від 15 років, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Проте, як виявилось, ми не така вже й питуща нація. Серед 39-ти європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце. Водночас істотно занижувати ці показники може невраховане споживання нелегально виробленого та ввезеного алкоголю", — ідеться у повідомленні відомства.

Однак фахівці зазначають, що ці дані можуть бути неповними, адже в Україні третина всього алкоголю знаходиться в обігу поза полем зору державних регуляторних органів.

"Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції", — зазначили у Рахунковій палаті.

В органі відмітили, що велика кількість алкоголю збувається через мережу, де неможливо проконтролювати ані кількість проданих літрів, а ні вік покупців, що суттєво погіршує ситуацію із підлітковим вживанням спритних напоїв.

"Крім цього, досі належним чином законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через Інтернет. Неможливо певно визначити вік покупця, а отже, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім", — додали економісти.

Раніше повідомлялося, що міністерство економіки планує підвищити мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу