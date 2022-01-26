Українська делегація під час візиту до Франції провела низку перемовин щодо фінансової підтримки України, співпраці в енергетичній галузі та участі французького бізнесу в українських інфраструктурних проєктах.

Про це повідомляє пресслужба президента.

"Під час переговорів у Франції відбулася зустріч української делегації з міністром економіки та фінансів Французької Республіки Брюно Ле Мером, на якій обговорювалася можливість надання Україні фінансової підтримки на пільгових умовах", — йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили питання співпраці країн в атомній енергетиці. За словами заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, задля цього напрацьовується детальна програма співробітництва з корпорацією ЕDF.

Під час візиту обговорювалася й участь французьких компаній у проєктах Національної програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Окрім того, на зустрічі з представниками Alstom обговорювалися деталі придбання Україною локомотивів цієї компанії, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а з представниками Airbus обговорювалася участь у проєкті створення українського національного авіаперевізника.

"Вважаю, що наш візит був досить вдалий, вчасний, і сподіваюся, що будуть конкретні результати досить швидко", – наголосив Кубраков.

На додачу під час зустрічей українська сторона поінформувала про безпекову ситуацію довкола України, розповіла голова делегації, перша віцепрем'єрка – міністр економіки Юлія Свириденко.

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