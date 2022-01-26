Зеленський затвердив положення про контрактну службу в Держохороні

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про проходження служби за контрактом в Управлінні державної охорони.
Відповідний указ №33/2022 26 січня оприлюднений на офіційному сайті президента.
"Відповідно до статті 2 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" постановляю затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України", — зазначається у його тексті.
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При цьому указ також скасовує низку попередніх документів щодо особливостей служби в УДО.
Президентський указ набуває чинності від дня його опублікування.
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