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Зеленський затвердив положення про контрактну службу в Держохороні
Володимир ЗеленськийЖиття

Зеленський затвердив положення про контрактну службу в Держохороні

Ярослав Прищепа
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Зеленський затвердив положення про контрактну службу в Держохороні https://www.president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про проходження служби за контрактом в Управлінні державної охорони.

Відповідний указ №33/2022 26 січня оприлюднений на офіційному сайті президента.

"Відповідно до статті 2 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" постановляю затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України", — зазначається у його тексті.

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При цьому указ також скасовує низку попередніх документів щодо особливостей служби в УДО.

Президентський указ набуває чинності від дня його опублікування.

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